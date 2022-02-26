أحد الطلاب المصريين يكشف لـ "الفجر" تفاصيل عودته من أوكرانيا

قال أحد الطلاب المصريين فى أوكرانيا، إنه فى محطة القطار من المقرر استقلال قطار إلى حدود بولندا فى حدود الساعة السابعة، مؤكدا أن القطار دون تذاكر ومجاني.

وأوضح الطالب، في تصريحات خاصلة لموقع القجر، أن القطار قد يتأخر قليلا، مضيفًا: "القطار هيدخلنا بعد حدود بولندا، وبعدها هناخد تأشيرة حرة لمدة 15 يوما".

وقد أكد السفير ايمن الجمال سفير مصر في اوكرانيا عن التنسيق مع الجهات المسؤولة في مصر لوضع خطة اجلاء المصريين في أوكرانيا.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد أبنائنا من المصريين في التعليم قبل الجامعي في روسيا أقل من 50 وفي أوكرانيا أقل من 10 طلاب، وسوف تيسر لهم الدولة تأجيل امتحانات أبنائنا في الخارج أو يتم إلحاقهم في المدارس المصرية إذا اختاروا العودة للوطن.

فيما أكدت تقارير أن وزارة التعليم العالي تدرس حاليًا موقف الطلاب المصريين في أوكرانيا الدراسين مع الجهات المعنية بجانب العمل والتنسيق مع وزارة الهجرة والخارجية لعمل حصر شامل بأعدادهم خاصة وأن العديد من الطلاب يدرس الفترة الحالية هناك.