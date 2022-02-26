ميركل تتعرض للسرقة في أحد المتاجر الألمانية رفقة حارسها

تصدرت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل اليوم السبت الموافق الـ26 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد تعرضها لواقعة سرقة، خلال تواجدها بأحد المتاجر.

سرقة ميركل

واعتلت أنجيلا ميركل اهتمام رواد المواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها إلى حادث سرقة خلال تواجدها بأحد المحال التجارية، رم توجدها رفقة حارسها الشخصي.

تعرض ميركل للسرقة

وتعرضت ميركل للسرقة على يد لص قام بسرقة حقيبتها في أحد المتاجر في العاصمة الألمانية برلين، رغم أنها كانت رفقة حارس شخصي، لتذهب بعدها إلى مركز الشرطة 53 في شارع فريدريش شتراسه وكتبت بيانا بشأن السرقة.

إبلاغ ميركل عن سرقتها

وتعرض أفراد مركز الشرطة إلى صدمة حينما رأوا المستشار الألمانية السشابقة داخل مركزهم، لبلغ عن تعرضها إلى عملية سرقة لحقيبتها التي كانت تحملها في يدها، خلال تواجدها بمحال تجارية.

تولي ميركل كمسشارة ألمانية

وعُرف عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حبها الشديد للذهاب إلى السوبر ماركت حتى خلال تواجها في منصبها كمستشارة ألمانية والتي استمرت لقرابة 16 عاما ولم توقف عن الذهاب.

ميركل ترك منصبها

وتركت أنجيلا ميركل منصبها كمستشارة ألمانية بعدما قضت به 16 عاما تميزت خلالها بالقوة والصلابة حتى لُقبت بـ "المرأة الحديدية"، لكن تفاصيل حياتها اليومية كانت دائمًا مثيرة لفضول الكثيرين، بدءًا من مكان سكنها وحتى التفاصيل الصغيرة في حياتها اليومية والأطباق التي تحبها.