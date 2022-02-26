تعرف على الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي

في العديد من المعاملات ومختلف المواقف وعند التقديم على الوظائف المختلفة أو الحصول على قرض شخصي أو إنهاء معاملات تجارية تحتاج البطاقة الشخصية في إنهاء مختلف الأمور، وانتهاء تاريخها يسبب مشكلة في إنهاء تلك المعاملات التي تشترط سريانها، لذا فإن تجديد بطاقة الرقم القومي من أكثر الأمور التي يسعى الكثيرون إلى تنفيذها ليكونوا في الأمان.

ويبحث الكثيرون عن كيفية تجديد البطاقة والخطوات والإجراءات المطلوبة، وسنستعرض لكم فيما يلي الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي وكيفية تنفيذ ذلك.

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي

صورة شهادة ميلاد الشخص.

عقد إيجار أو تمليك يوضح محل السكن.

إيصال مرافق لمحل السكن سواء كان ( مياه، كهرباء، غاز أو إيصال فاتورة تليفون).

صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية في حالة التجديد.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي

يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية الذي خصصته لتقديم العديد من الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب المصالح الحكومية.

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط أعلاه، ستظهر لك العديد من الخيارات انقر على أيقونة تجديد بطاقة الرقم القومي، ثم نوع العملية التي تريدها ستظهر لك عدة خيارات بدل (تالف_ فاقد_ تجديد) اختر تجديد، ثم عليك كتابة بياناتك الخاصة والتي تشمل «الاسم والعنوان والسن والرقم القومي»، وبعدها يتم اختيار طريقة دفع رسوم التجديد، قم تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة والضغط على زر الحفظ.

غرامات بطاقة الرقم القومي

ويتم تغريم المواطن من الأحوال المدنية في تلك الأحوال، حيث يدفع قيمة 50 جنيهًا، عند التأخر لمدة 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي، كما يدفع المواطن 100 جنيه غرامة في حالة التعامل ببطاقة منتهية، و50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تحديث البيانات الخاصة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.