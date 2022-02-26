انتحار طالبة شنقًا لسوء درجاتها في امتحانات الإعدادية بالبحيرة

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شهدت احدى قري مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، انتحار طالبة شنقًا داخل منزلها، اليوم السبت، بسبب مرورها بحالة نفسية نتيجة معاتبة أهليتها بسوء درجاتها في الامتحانات بالمرحلة الإعدادية، وجري نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لتتولي التحقيقات.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود المركزي، جثة الطالبة "رواندا ا.م" 14 عاما، ادعاء شنق داخل المنزل.

وبسؤال أهليتها قرروا بمرورها بأزمة نفسية نتيجة سوء درجاتها في الامتحانات، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاتها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

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