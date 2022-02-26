أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات السبت 26 فبراير 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت، ثان أيام العطلة الاسبوعية للبنوك فى مصر، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، نحو 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي - مصر، نحو 15.66 جنيهًا للشراء، 15.76 جنيهًا للبيع، وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.64 جنيهًا للشراء، 15.77 جنيهًا للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.66 جنيهًا للشراء، 15.75 جنيهًا للبيع..

وشهدت العملات تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بنسبة "-0.36%" على خلفية تحسن معنويات المخاطرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة جراء فيروس كورونا.

وتجدُر الإشارة إلى أن العملة الأمريكية سجلت أقوى مكاسب سنوية لها (+6.37%) في 6 سنوات بسبب ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة خلال العام نتيجة استمرار انتشار الوباء، وبسبب اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي جاء مدعومًا ببيانات التضخم المرتفعة وبيانات التوظيف القوية، علاوة على ذلك، دعمت المخاوف من التضخم، وتزايد التوقعات بتشديد الاحتياطي الفيدرالي النقدية من ارتفاع العملة خلال هذا العام.

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