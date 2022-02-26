اليونان تعلن مقتل اثنين من مواطنيها فى أوكرانيا

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، مقتل 2 من مواطنيها فى أوكرانيا، جراء العملية العسكرية الروسية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، أن شخصين من أصول يونانية لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون فى غارة جوية روسية على قرية سارتان جنوب شرقى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس فى بيان إن "اليونان تدين بشكل قاطع قصف طائرة روسية للمدنيين على مشارف القرية".

وأضاف الوزير أن أثينا قدمت بالفعل احتجاجا إلى السفير الروسى عبر الهاتف واستدعته للحضور يوم غد الأحد إلى مقر الخارجية اليونانية.

ويعيش حوالى 100 ألف أوكرانى من أصل يونانى بالقرب من ميناء ماريوبول الأوكرانى، وقد أسس المهاجرون اليونانيون بعض القرى هناك.

أمرت حكومة أثينا ببقاء قنصليتيها فى كل من أوديسا ومريوبول مفتوحتين.

وقالت مصادر حكومية إنه إذا أراد اليونانيون الإجلاء فإن اليونان ستدعمهم.