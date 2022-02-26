اقتصادي: منتجاتنا تستطيع غزو العالم شرط التعبير عن أنفسنا بشكل حقيقي (فيديو)

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري وخبير التشريعات الاقتصادية، إن جميع المصريين يحلمون بالتعبير عن الثقافة المصرية بشكل كبير على مدى سنوات كثيرة، والمنتج يعبر عن ثقافة الدولة وتحضرها، حيث أن منتجاتنا تستطيع غزو العالم من خلال التعبير عن أنفسنا بشكل حقيقي.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عثمان، ببرنامج "ناس بلدنا"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أننا لدينا سلوك اجتماعي على مر السنوات الماضية يتلخص من خلال ظروف الشباب وتوفير فرص عمل لهم وهي مشكلة جوهرية تواجهنا في الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة على مر الـ 7 سنوات الماضية غيرت بيئة العمل بالكامل من أول قوانين الاستثمار إلى قوانين تراخيص الصناعة؛ إلى مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف ضخ الدم في شرايين الصناعة المصرية.

وتابع: "ينقص المصريون الإرادة الشعبية رغم أن هناك شباب ومصريين بدأوا يتحركون بدليل وجود أكثر من 26 مدينة جديدة في مصر الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأيدي المصريين"، مشيرًا إلى أن الوفود الإفريقية عندما رأوا العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الضخمة بها أدركوا قيمة الصانع المصري وجودة المقاول المصري وشركة الإنشاءات المصرية مما يفتح المجال لتصدير الخدمات للقارة السمراء.