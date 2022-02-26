وزير الصحة الأسبق: الأورام الحميدة قد تتحول إلى خبيثة في هذه الحالة (فيديو)

توك شو
عمرو حلمي- أستاذ
عمرو حلمي- أستاذ أمراض الكبد
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قال الدكتور عمرو حلمي، أستاذ أمراض الكبد، ووزير الصحة والسكان الأسبق، إن الكبد به نوعين من الخلايا هما الخلية الكبدية المسؤولة عن التمثيل الغذائي ووظائف الكبد، وخلايا الجهاز المراري وهو يشبه الشجرة وهو المسؤول عن المادة الصفراوية.

وأضاف "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الأورام التي تصيب الكبد قد لا تكون سرطانية فهناك ورم حميد وآخر خبيث، متابعًا: "أي حاجة مكلكة بنسميها ورم".

وأوضح وزير الصحة والسكان الأسبق، أن الأورام الحميدة قد تتحول مع الوقت إلى أورام خبيثة، ويتحسن التخلص منها أو استئصالها لأنها قد تتحول إلى خبيثة مع تقدم الوقت خصوصا عند السيدات، مشيرًا إلى أنه من الضروري علاج دهون الكبد والتي تتسبب في التهاب مزمن من أجل الابتعاد عن أورام الكبد.

التمثيل الغذائي الأورام أمراض الكبد دهون الكبد وزير الصحة الاسبق
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