أبرزها Accent RB AT.. أغلى 6 عربيات في مبادرة إحلال السيارات

منوعات
Accent RB AT
Accent RB AT
Advertisements

يهتم معظم المواطنون بمبادرة إحلال السيارات، والتي تتيح لهم إمكانية استبدال سياراتهم القديمة بسيارة جديدة وبسعر أقل من العادي، بالإضافة إلى تقسيط الثمن على عدة سنوات، والاستفادة بعدد كبير من المميزات المختلفة.

ويتساءل العديد من الراغبين في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، عن أسعار السيارات المتاحة والتي تعمل بنظام الغاز الطبيعي، وما أغلى السيارات المتاحة بها وأسعارها، لمعرفة ما يمكن توفيره من خلال المبادرة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، في التقرير التالي، أسعار أغلى 6 سيارات في مبادرة إحلال السيارات، وهي كما يلي:

أسعار أغلى سيارات مبادرة إحلال السيارات

وتحرص المبادرة على توفير أنواع وموديلات مختلفة من السيارات التي تعمل بنظام الغاز الطبيعي، وتتمثل في الآتي:

سيارة Accent RB AT

- فئة DAB PLUS يصل سعر تلك السيارة إلى 240.250 ألف جنيه.

- فئة Higline: يبلغ سعرها 250.250 ألف جنيه.

سيارة Elantra HD AT

- فئة DAB ABS: يصل سعرها إلى 259.250 ألف جنيه.

- فئة Highline: يصل سعر السيارة إلى 263.250 ألف جنيه.

سيارة Sentra B17

- فئة Base: يمكن للمواطنين شرائها بسعر يصل إلى 275.500 ألف جنيه.

- فئة Mide: تباع بسعر 292.500 ألف جنيه.

طريقة الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات 

ويمكن لكافة المواطنين الاشتراك بالمبادرة إذا توافرت بهم الشروط المطلوبة لذلك، والتي تتمثل في أن تكون السيارة مر على صناعتها 20 عامًا، وأن يكون الراغب في الاشتراك لديه رخصة سارية ولا يقل سنه عن 21 عامًا.

ويجب في البداية التسجيل عبر الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، ثم إدخال بيانات الشخص والسيارة يمتلكها، بالإضافة إلى الرقم القومي وتاريخ انتهائه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على إرسال البيانات.

وفي حالة مطابقة السيارة لشروط المبادرة، سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة بها 9 أنواع سيارات وتحتوي على 23 طرازًا، ويمكن للشخص اختيار النوع الذي يفضله وطريقة السداد ومدة القسط.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تكليف الهيئة الهندسية لإنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء

كيروش يستقر على حارس منتخب مصر أمام السنغال في مواجهة الصعود لكأس العالم

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

عاجل.. وفاة الفنانة جالا فهمى

أشرف زكي يكشف تفاصيل وفاة الفنانة جلا فهمي وصلاة الجنازة

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الوداد المغربي

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا

عاجل.. "التموين": نجاح تأمين خروج سفينة مصرية محملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية