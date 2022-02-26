حالة الطقس غدا الأحد 27-2-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 27 فبراير الجاري، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس استقرارًا على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، وسيكون هناك كثافة في الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1:75 متر، وستكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فمن المنتظر أن يكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وحركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 10

وادي النطرون 20- 10

طنطا 20- 11

شبين الكوم 20 - 11

دمنهور 20- 11

بلطيم 19- 10

مطروح 19- 09

السلوم 18- 09

سيوة 19- 08

بورسعيد 18- 10

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 20- 11

العريش 18- 09

رفح 18- 09

رأس سدر 20- 11

نخل 19-04

نويبع 23-12

طابا 20- 11

كاترين 21- 04

الطور 23-12

شرم الشيخ 25-15

الغردقة 25- 15

مرسى علم 24- 14

الفيوم 21- 09

بني سويف 21-08

المنيا 21-07

أسيوط 22- 07

سوهاج 23 -07

قنا 24- 10

الأقصر 25- 10

أسوان 26- 12

إدفو 26-12

أبو سمبل 25-11

الوادي الجديد 24- 06

شلاتين 26- 12

أبو رماد 25- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 24- 14