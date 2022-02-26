جيهان قمري: معجب كان سبب فشل حياتي الزوجية (فيديو)

توك شو
الفنانة جيهان قمري
الفنانة جيهان قمري
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قالت الفنانة جيهان قمري، إنها فوجئت باختيارها للمشاركة في فيلم "عمارة يعقوبيان" للفنان عادل إمام، معقبة: "طُلب مني إقامة 5 مشاهد أمام عادل إمام.. قولت 5 مشاهد مرة واحدة، أنا ممكن أعمل مشهد واحد".

وأوضحت "قمري"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كواليس العمل مع الفنان عادل إمام كانت ممتعة، متابعة: "عادل إمام بيحب يعمل بروفة مرة واتنين وتلاتة، والأجواء ممتعة، عادل إمام فنان رائع بمعنى الكلمة، عادل إمام فعلًا زعيم".

وأضافت أن أحد المعجبين كان سبب فشل حياتها الزوجية، معقبة: "بالصدفة سايبة الفيس بوك مفتوح، فكانت هناك الكثير من الرسائل الخاصة بالمعجبين، وكان هناك أحد المعجبين يتواصل معي بكثرة، وقام بالاتصال، وهذا سبب لي مشكلة، رغم أن رسائله لم أرد عليها، وفي مشاجرة حدثت مع زوجي، ومشكلتي لما في حد بيمد أيده، الموضوع بيخلص". 

 

عادل إمام جيهان قمري عمارة يعقوبيان
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