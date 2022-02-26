إحباط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد سعد عبد المطلب، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين بصالة الوصول، تم دخول مجموعة سياحية قادمة من بلد آسيوي بحوزتهم ٣٥ حقيبة.

بسؤالهم عما إذا كانوا يحملون معهم ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب أو رسوم جمركية أجابوا بالنفي، إلا أنه تلاحظ تلعثم أحد الركاب ضمن المجموعة، فطلب مأمور اللجنة الجمركية تمرير جميع الحقائب للتفتيش علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY.

تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة بكثرة داخل بعض الحقائب، فتم فصل هذه الحقائب والتحقق من صاحبها فتبين أنه الراكب السابق ذكره، وتبين وجود ٥٢٧٧ علبة وعبوة من مستحضرات التجميل المتنوعة داخل الحقائب.