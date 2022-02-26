جيهان قمري تكشف سبب ابتعادها عن الفن 3 سنوات (فيديو)

توك شو
الفنانة جيهان قمري
الفنانة جيهان قمري
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قالت الفنانة جيهان قمري، إن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال آخر 3 سنوات يرجع إلى أزمة كورونا خلاف مرض والدها، معقبة: "الدنيا آخر 3 سنوات كانت مش حلوة".

وتابعت "قمري"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن والدتها الفنانة ليلى قمري متزوجة من لبناني، مشيرة إلى أنها كانت ترى مهنة التمثيل متعبة للغاية، خاصة وأنها كانت تذهب مع والدتها إلى الاستوديو، وعندما عُرض عليها المشاركة في مسلسل رفضت هذا الأمر، وعندما عُرض عليها المشاركة في مسلسل آخر تمثل فيه دور نجلة والدتها في مسلسل" اللعب ممنوع" في لبنان، وافقت عام 1997.

ولفتت إلى أنها جاءت لمصر للمشاركة في مسلسل "السيرة الهلالية" في عام 2001، مشيرة إلى أن المخرج كان يبحث عن وجوه جديدة، وعندما تقدمت وافق عليها المخرج مجدي أو عميرة، ومنذ هذا المسلسل جلست في مصر.

منال سلامة السيرة الهلالية كورونا جيهان قمري الساحة الفنية
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