إبراهيم رستم.. مصري يلعب في أمريكا يحلم بتمثيل المنتخب

يواصل إبراهيم رستم، اللاعب المصري - الأمريكي الذي، ولد لأبوين مصريين، يلعب لحساب نادي فيرجينيا ريڤوليوشن الأمريكي جهوده ونجاحاته، فهو لاعب مجتهد وبيحاول يطوّر من نفسه على المستوى الفني والبدني.

ويتوقع أن يحترف إبراهيم رستم، في أحد الأندية الأوروبية خلال هذا العام، فهو صاحب شخصية قيادية في الملعب ومحبوب من كل اللاعبين لذلك هو كابتن فريقه.

إبراهيم رستم صاحب الـ16 عامًا لاعب نادي ڤيرجينيا رِڤوليوشن الأمريكي، إن كرة القدم تمثل أهم شيء في حياته وبدأ ممارستها منذ 7 سنوات، بعد أن كان يمارس السباحة، وقبل ان يقرر لعب الكرة زار مصر ولعب في نادي الصيد مع قريبه: "أول ما دخلت بحاجة محستهاش في حياتي، لأن الكرة بتجمع ناس كتير ميعرفوش

بعض وأنا بحب ده".

وأعرب اللاعب المصري إبراهيم رستم عن أمنيته بأن يمثل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، متمنيا أيضا التوفيق لمنتخب مصر الأول في التأهل لبطولة كأس العالم والفوز على السنغال.