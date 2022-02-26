السفير أحمد أبوالمجد يكتب: الأمن الغذائي المستدام في الجمهورية الجديدة

خلال فترة عملي بالدول الأوروبية كانت توجه لي أسئلة عن جنسيتي، ثم يدور الحديث حول موطني وعن المعلومات التاريخية عنها، وكانت إحدى الإجابات التي حصلت عليها بعد سؤالي ماذا تعرف عن مصر فكانت الإجابة: مصر واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموًا بالعالم، وكانت الإجابة تحمل بطياتها معاني أخرى بأنها واحدة من أقوى الاقتصاديات العالمية والقوى المؤثرة الأولى بالشرق الأوسط والعالم للحظات غلب الصمت حديثي فظن الآخر أنني لا افهم المعنى جيدًا وأراد إيضاح المعنى أكثر وقال في وصفة لمصر إنها دولة لا تقل أهمية عن دول العالم المتقدم لما لها من دور محوري ومؤثر بالشرق الأوسط. بعدما سمعت تلك الكلمات غلبتني مشاعر الفخر والعزة وتيقنت أننا بعهد بناء حضارة حديثة وجمهورية جديدة لا تقل فخر وعزة عن حضارتنا القديمة وأن الأبناء يصنعون ويصيغون من جديد ما فعله الأجداد.



نتابع جميعا الأحداث العالمية الأوروبية والتوترات الروسية الأوكرانية بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة ومدى تأثيرها على الأوضاع المصرية وجهود التنمية المستدامة لتوفير الإمدادات والاحتياجات الأساسية من الغذاء باعتبار الدولتين من أكبر الدول تصديرًا لمحصول القمح عالميًا وخصوصًا بالنسبة للدولة المصرية.



في خضم حديثنا عن أزمة الدولتين، نجد أن إجمالي إنتاج القمح على مستوى العالم يبلغ 780 مليون طن، تنتج الصين منه 134 مليون في المرتبة الأولى وتأتي بعدها روسيا بقيمة 86 مليون طن، ثم أوكرانيا بـ 26 مليون طن، ويصل إلى مصر من إنتاج القمح العالمي 10 ملايين طن.

ومن المتوقع أن تؤثر الأزمة على الإنتاج في روسيا وأوكرانيا وأن تصيب سلاسل التخزين والإمداد بالقصور، خاصة أن البلدين هما من أكبر مصدري القمح عالميًا وإقليميًا.



وإذا خضنا في شأننا الخاص سنجد أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وعملت مصر على خفض وارداتها الحكومية من القمح إلى ٥،٥ مليون طن في عام ٢٠٢١، بعدما كان ٦ مليون طن في ٢٠٢٠، مقابل زيادة في إنتاجه محليًا إلى نحو 3.5 مليون طن.



من جهة أخرى ضروري أن نعلم أن مصر لا تعتمد على دولة واحدة في الاستيراد، سواء القمح أو السلع الأخرى، ونمتلك من القمح ما يكفينا لـ٤ أشهر كاملة، ومن ١٥ من شهر إبريل المقبل سيكون سيبدأ حصاد القمح، وهذا الأمر يكفي لـ ٥ أشهر أخرى، وبذلك سيصبح الإنتاج المحلي بجانب المخزون يكفي لـ٩ أشهر على أقل تقدير.



اعتقد أن اعتماد مصر على استيراد القمح شغل تفكير القيادة السياسية في السنوات الماضية، وهو ما جعل الدولة تتخذ خطوات استباقية استعدادًا لتأمين الأمن الغذائي المصري، إذ يعتبر القمح المكون الرئيس لوجبة الأسرة المصرية، وثانيا تحسبا لأي أزمة عالمية قد تؤثر على غذائنا، لذلك اتخذت الدولة خطوات جادة، شاء الله أن تبدأ من أكثر من العام الماضي لنؤمن احتياجاتنا من القمح ولو بشكل نسبي.



ولا يمكن إغفال أهمية مشروع المليون ونصف المليون فدان، إذ يعتبر أولى الخطوات الحاسمة نحو مستقبل "التنمية المستدامة" والتي من خلالها ينشأ نموذج للريف المصري الحديث في إطار معالجة المشاكل التي تصيب الرقعة الزراعية عن طريق العمل على زيادتها بنسبة 20% حيث تم توزيع الأراضي المخصصة للمشروع على مختلف مستوى الجمهورية، كما يشكل مشروع المليون ونصف المليون فدان خطوة أساسية لتقليل استيراد السلع الغذائية والتنويع في مصادر المواد الغذائية.

مساعي الدولة المصرية في حفظ أمن مصر الغذائي كبيرة في شتى الطرق، وكما مرت جائحة كورونا "كوفيد١٩" في العام ٢٠٢٠ على بلدنا المحروسة بأقل الخسائر، مقارنة مع الدول المشابهة لنا، واعتقد أننا قد نستفيد من الأزمات العالمية المختلفة بتعظيم مواردنا الغذائية في خضم تأسيس الجمهورية الجديدة.