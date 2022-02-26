تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان المعظم وإجازة عيد الفطر المبارك 2022

يبحث معظم المواطنين في مصر، عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2022 فضلا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وزادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد أول أيام شهر رمضان المعظم وإجازة عيد الفطر المبارك 2022، حتى يتسنى للبعض وضع خططهم خلال شهر العبادة والغفران.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال هذه المقالة، موعد أول أيام شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك 2022 فلكيًا، وفق ما جرى إعلانه من مركز البحوث الفلكية، في السطور التالية:

موعد أول أيام شهر رمضان 2022

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 2022 فلكيًا، يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، بينما شرعًا يجري استطلاع هلال شهر رمضان يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل، بدار الإفتاء المصرية بعد صلاة العشاء، ويتوقع أن تكون بداية الشهر الكريم، إما السبت أو الأحد.

موعد عيد الفطر المبارك 2022

ويأتي شهر رمضان المبارك لهذا العام 2022 – 1443 كاملًا أي 30 يومًا، ليكون يوم الأحد الأول من مايو هو المتمم لشهر رمضان «وقفة عيد الفطر» ويكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا، من يوم الاثنين 2 مايو 2022، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 4 من نفس الشهر.

ويجري استطلاع هلال شوال، يوم السبت الموافق 30 أبريل، من دار الإفتاء المصرية التي تعلن رؤية الهلال من عدمه بعد صلاة العشاء مباشرة.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022

وبحسب الأجندة المعلنة من مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الفطر للقطاع العام والخاص تستمر لمدة 4 أيام، بداية من الأحد الموافق 1 مايو، وحتى الأربعاء 4 مايو، وهي إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية في 2022

كما يبحث الكثيرون عن الإجازات والعطلات الرسمية في العام الجاري، وجاءت كالتالي:

يوم 25 إبريل، الذي يوافق عيد تحرير سيناء، وشم النسيم.

1 مايو عطلة عيد العمال

30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

من 8 إلى 12 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك.

30 يوليو رأس السنة الهجرية

6 أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.