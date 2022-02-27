أسعار الدولار اليوم الأحد 27-2-2022 مقابل الجنيه المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري،  في البنوك العاملة بمصر حيث سجل الدولار سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيهاللبيع، وسجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار15.69 جنيها.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

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