أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 27-2-2022

سجلت أسعار الذهب فى مصر، حالة من الارتفاع إبان اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما أنهت أسعار الذهب تعاملات أمس السب على انخفاض كبير بسبب قرار من الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة.

وفى ظل حالة التذبذب التي تسيطر على الساحتين العالمية والمحلية، شهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 709 جنيهات.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 828 جنيها.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 552 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 946 جنيها.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6674 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب خلال تداولات نهاية التعاملات الأسبوعية أول أمس تباينا ملحوظا، حيث تراجعت مكاسب العقود الآجلة للذهب بعد تحقيقها لأعلى مستوياتها منذ نحو عام كامل.