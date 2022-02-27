الأرصاد تعلن: طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة

ننشر لكم في السطور التالية، توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 27-2-2022، حيث يسود البلد طقي معتدل اليوم على القاهرة الكبرى.

طقس معتدل على القاهرة

وعن توقعات الأرصاد الجوية، كشفت هيئة الأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، معلنة أنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى.

طقس معتدل على الوجة البحري

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على الوجه البحري، بينما يسود البلاد على السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل.

طقس بارد على وسط سيناء

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

طقس دافئ جنوبا

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، قالت في البيان إنه يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يميل للدفء على شمال الصعيد.

طقس الساعات المتأخرة من الليل

وعن حالة الطقس خلال ساعت الليل، توقعت الأرصاد أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة كثيفة تجتاح المحافظات

واجتاجت المحافظات اليوم، شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، فيما تسجل الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجات، وتصل درجة الحرارة في مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، بينما تسجل سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، فيما تصل العظمى في قنا لـ 24 درجة والصغرى 10 درجات، وعن أسوان تسجل العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 21 درجات والصغرى 04.