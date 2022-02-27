تحل ليلة الإسراء والمعراج في 27 من شهر رجب من كل عام هجري، وتوافق غدا الاثنين، فمن المقرر أن تبدأ من مغرب 26 رجب في السادسة مساء، وتنتهي في الخامسة فجر اليوم التالي، ويحتفل المسلمين بـ ليلة الإسراء والمعراج، ويكثرون في هذه الليلة الدعاء، لذا يبحثون عن أدعية مستحب ترددها في لية الإسراء والمعراج للتقرب إلى الله عز وجل والتوسل إليه والدعاء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز الأدعية المستحب ترديدها في ليلة الإسراء والمعراج، إليكم التالي:

أدعية مستحب ترديدها في ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربُّ المستضعفين، اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل"، "اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر".

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. "اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين وإلى وجهك ناظرين".

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. "اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء"، "اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمل".

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. "يا رب استودعك أدعية فاض بها قلبي فاستجب لي يا لله اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين.. اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي".