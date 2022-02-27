العظمى بالقاهرة 20.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 21 درجات والصغرى 04.