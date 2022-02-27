عمر خيرت يتصدر تريند "جوجل" بعد وفاة جالا فهمي

تصدر الموسيقار عمر خيرت تريند جوجل، بعد وفاة الفنانة الجميلة جالا فهمي عن عمر ناهز الـ 59 عاما، بأزمة قلبية ونقلت على إثرها للمستشفى، وفارقت الحياة.

جالا فهمي اشتهرت بخفة دمها على الشاشة

وعرفت الفنانة جالا فهمي بخفة ظلها وبجمالها التي كانت تظهر بهما على الشاشة سواء من خلال السينما أو الدراما.

وعلى الرغم من قلة أعمال الفنانة جالا فهمي، إلا أنه تركت بصمة في قلوب الجمهور بخفة دمها، ووضعت اسمها ضمن قائمة نجمات جيلها.

جالا فهمي تزوجت من عمر خيرت

وتزوجت الفنانة جالا فهي من الموسيقار الكبير عمر خيرت، وأنجبت منه ابنهما الوحيد، واسمه عمر على اسم والده، نظرا لحبها الشديد للموسيقار عمر خيرت.

أشهر أعمال جالا فهمي

وجالا فهمي ابنة المخرج أشرف فهمي، ومن أشهر أفلامها، أول مرة تحب ياقلبى، جالا جالا، كلام الليل، طأطأ وريكا وكاظم بيه، بنات فى ورطة، الحب فى طابا، إعدام قاضى، وقبضة الهلالى، وكيد العوالم، ومن المسلسلات، ليالي الحلمية، والوسية.

جالا فهمي تتحدث الإسبانية والفرنسية بطلاقة

عاشت جالا فهمي فترة في مدينة "سانتياجو" بدولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة في مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها، كما أنها تتحدث الفرنسية بطلاقة نظرا لأن والدتها خريجة أداب فرنسي وجدتها خريجة مدارس فرنسية.