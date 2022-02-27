سعر اليورو اليوم الأحد 27-2-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم الأحد 27-2-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.85 جنيه للشراء، و18.04 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.87 جنيه للشراء، و18.07 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.92 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.92 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.85 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.86 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.87 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.69 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.89 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.91 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.
 

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