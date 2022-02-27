بسبب سيجارة حشيش..السجن 6 سنوات لصاحب مقهى وعاطل بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالحميد هندي رئيس المحكمة بالسجن 6 سنوات لصاحب مقهى وعاطل لإدارة صاحب المقهي مكان لتعاطي المخدرات والعاطل للتعاطي.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح الزارع والمستشار السيد مصطفى الحوراني وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.

كانت أحداث القضية رقم 38095 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهمين داخل مقهى وتعاطي وحيازة المتهم الأول المخدرات داخل مقهى بدائرة القسم.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أنه أثناء بالمرور الأمني بدائرة القسم أبصرت المتهم " أ.ع.م" عاطل داخل مقهى المتهم "خ.ف.ع" صاحب مقهى ينبعث رائحة مخدر الحشيش من داخل المقهي وتبين أن المتهم الأول ممسكا بيدة سيجارة مشتعلة ينبعث منها رائحة الحشيش وبتفتيشه عثر على سجارة أخرى لمخدر الحشيش بمواجهة المتهم الأول أقر بحيازة المخدر للتعاطي َبتفتيش المتهم الثاني أقر بقيامة بتهيئة المقهي خاصته لتعاطي المتهم الأول المخدرات بمقابل مادي وحُرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.