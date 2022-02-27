ارتفاعا فائض تجارة قطر بنسسبة 91% في يناير

قفز فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر يناير 2022 بنسبة 91.3% على أساس سنوي، وجاءت الصين بالمركز الأول على مستوى الصادرات والواردات القطرية؛ لتصبح بذلك الشريك التجاري الأول للبلاد.

وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم الأحد، بلغت قيمة الفائض في الشهر الماضي 25.89 مليار ريال، مقابل 13.54 مليار ريال في يناير 2021.

ودعم الأداء السنوي للفائض التجاري ارتفاع صادرات قطر في يناير 2022 بنسبة 66.9%، إلى 35.54 مليار ريال، علمًا بأنها كانت تبلغ 21.29 مليار ريال بالشهر نفسه من العام السابق.

ولفت البيان إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) 68% إلى 22 مليار ريال، وصعود قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 81.3% لتصل إلى 5.5 مليار ريال قطري.

كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال قطري، بنسبة 68.9%.

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين الصدارة بقيمة 6.9 مليار ريال، تليها الهند بقيمة 4.18 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.16 مليار ريال.

ووفق البيان، بلغت قيمة واردات قطر 9.65 مليار ريال، بنمو 24.3% عن مستواها في يناير 2021 عند 7.76 مليار ريال.

وجاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 3%، تليها مجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص" بقيمة 0.37 مليار ريال قطري وانخفاض نسبته 7.7%.

ووفق البيان، بلغت قيمة واردات قطر 9.65 مليار ريال، بنمو 24.3% عن مستواها في يناير 2021 عند 7.76 مليار ريال.

وجاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 3%، تليها مجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسًا لنقل الأشخاص" بقيمة 0.37 مليار ريال قطري وانخفاض نسبته 7.7%.

وبلغت قيمة واردات مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" نحو 0.35 مليار ريال قطري تقريبًا وبارتفاع نسبته 27.6%.

وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، احتلت الصين الصدارة بقيمة 2.3 مليار ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال، وتليهما الهند بقيمة 0،7 مليار ريال.

وشهريًا، ارتفع الفائض التجاري لقطر 0.8%؛ بدعم تراجع الواردات بنسبة 2.8%، رغم انخفاض الصادرات هامشيًا بنحو 0.2%.