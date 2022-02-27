ويجز يتصدر "ترند" جوجل بعد طرح أغنيته الجديدة

تصدر مطرب الراب الشهير ويجز اليوم الأحد، الموافق الـ27 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما طرح أحدث أغانيه والتي أسماها "البخت"

أغنية ويجز

واعتلت أغنية ويجز الجديدة "البخت" اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي الفنان، لتصبح حديث الجميع، ما وضعه على اهتمامات الجماهير في الساعات القليلة الماضية.

كلمات أغنية ويجز

وحملت أغنية ويجز الجديدة كلمات غير معتاد عليها جمهوره، إذا اعتاد ويجز في تراكاته على كلمات يتحدى بها مطربي الراب إلا أن أغنيته الجديدة "البخت" جاءت مختلفة إذ يعاني بعدما تركته حبيبته.

أغنية ويجز الجديدة

وتفاجأ جمهور مطرب الراب الشهير ويجز بالأغنية الجديدة، حيث إن مثل هذا اللون لم يكن يعتد عليه الجمهور، إلا أنه وبعد وقت قصير استمعوا لها وأعجبتهم للتصدر تريند البحث على تويتر ومواقع البحث.

أغنية ويجز وهدى المفتي

وربط جمهور المطرب ويجز بين أغنيته الجديدة والحالة العاطفية مع الفنانة هدى المفتي، متوقعين أن الأغنية تكون موجهة لها ومقصودة، ما أحدث جدلا كبيرا بين محبيه وجمهوره.

ويجز وهدى

وشاركت الفنانة هدى المفتي مطرب الراب ويجز في مسلسل "بيمبو" والذي شارك به النجم أحمد مالك، حيث ظهرا معا في كواليس التصوير في العديد من الصور والفيديوهات إلى جانب حضورها حفلاته.

ويجز يوجه كلمات لجمهوره

وتوقع جمهور ويجز وجود علاقة حب كبيرة بينه وبين هدى المفتي، ما رفع توقعاتهم حول أن أغنيته الجديدة "البخت" قد قام بغنائها لها، ما أثار مواقع التواصل الاجتماعي.