موريشيوس ترفع أسعار الوقود 10% للمرة الثانية خلال شهرين





رفعت جزر موريشيوس، المستوردة للوقود، أسعار البنزين وزيت الوقود بنسبة 10% للمرة الثانية خلال شهرين تقريبا، وفقا لبيان على موقع شركة التجارة الحكومية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، ارتفعت أسعار البنزين إلى 61.30 روبية (1.39 دولار) للتر الواحد من 55.75 روبية. وارتفعت تكاليف زيت الوقود من 41 روبية إلى 45.10 روبية.

وذكرت الشركة أن لجنة تسعير البترول في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي "لاحظت تطور الأسعار العالمية للبنزين وزيت الوقود، والتي استمرت في الارتفاع منذ شهور ".

وأفادت بأنه نظرا لأن الزيادة مقيدة بـ10%، فقد تم ترحيل خسائر قدرها 6.85 روبية لكل لتر من البنزين و12.95 روبية لزيت الوقود.

وتسري الأسعار الجديدة ابتداء من اليوم.