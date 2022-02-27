بمناسبة الإسراء والمعراج.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والأمة الإسلامية

الإسراء والمعراج، هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم اليوم الأحد، الموافق 27 فبراير 2022، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج.

الإسراء والمعراج

وقال فضيلة الدكتور شوقي علام بمناسبة الإسراء والمعراج إن معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن بحاجة إليه، من حسن التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب.

ذكرى الإسراء والمعراج

وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسراء والمعراج يعتبر الدرس الأعظم فيها هو ترقب الفرج في كل شدة، لأن المحن تتبعها المِنحُ، مشيرا إلى أنها ذكرة عطرة أكدت ثقة النبي "ص" بنصر الله تعالى وصبره على البلاء.

مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

وأشار شوقي علام بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج إلى أن جذور المسجد الأقصى ستظل راسخة في قلوب المسلمين وضمائرهم، لأنه قضيَّتنا التي لن تغيب عن اهتمامنا ما دمنا نقرأ قول الله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

صدق معجزة الإسراء والمعراج

وأكد المفتي في بيان الإفتاء بمناسبة الإسراء والمعراج أن المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية، انتهى إليه إسراء النبي محمد "ص"، ومنه بدأ معراجُه إلى السموات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى.

ما نتعلمه من الإسراء والمعراج

ولفت مفتي الجمهورية بمناسبة الإسراء والمعراج أنه يتعين علينا جميعا السعي بالجد والاجتهاد والعمل لتحصيل ثمار الكد والصبر عليه، موضحا أن معجزة الإسراء والمعراج" تعلمنا ذلك.

دعوة بمناسبة الإسراء والمعراج

وتوجه فضيلة الدكتور شوقي بالدعاء إلى الله أن يعيد ذكرى الإسراء والمعراج العطرة على مصر الغالية والأمة العربية والإسلامية أعواما عديدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مِصرنا الغالية وشعبها، وعلى كافّة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.