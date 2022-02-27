مخاوف من ارتفاع أسعار الحديد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، ان هناك تخوفات من ارتفاع أسعار الحديد عالميا بمختلف أنواعه، وهو ما سينعكس على زيادة أسعاره في السوق المصري بسب الحرب الروسية الأوكرانية خاصة وأن البلدان يستحوذان على نسبة كبير من حجم إنتاج الصلب عالميا.

وتابع "حنفي" خلال تصريحات لـ “الفجر”، أن أوكرانيا وروسيا يعدان من اكبر البلدان الموردة لمصر من منتجات الصلب تامة الصنع وخام البيليت، لكن مؤخرا انخفضت حجم واردتنا منهم خاصة من خام البليت مع تطبيق فرض رسوم إغراق الذي تم ازالتها نهاية العام، وتراجعت على استيراد منتجات حديد التسليح تامة الصنع مع استمرار فرض رسوم اغراق بنسبة ٢٥%.

وبلغ إجمالي واردات مصر، من الحديد الصلب من أوكرانيا خلال اول ١١ شهر من ٢٠٢١ نحو 96.8 مليون دولار، مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 20.3 مليون دولار حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف "حنفي"، أن التخوفات من آثار الحرب تراجع حجم إنتاج الصلب عالميا، هو ما سوف يؤثر على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى أن تأثير الحرب لم ينعكس بعد على أسعار الصلب عالميا حتى الآن، مؤكدا أن الأزمة لن تؤثر على توفر الحديد في السوق المصري لارتفاع حجم الإنتاج محليا، والقدرة علي تنويع مصادر واردتنا من بالاتجاه للاستيراد من تركيا بدلا من روسيا أو أوكرانيا.

وأظهرت أحدث بيانات من اتحاد الصلب العالمي ارتفاع إنتاج الصلب عالميا 3.7% في عام ٢٠٢١ إلى 1950 مليون طن.