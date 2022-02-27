معلومات لا تفوتك عن الراحلة جالا فهمى

رحل الفنانة جالا فهمى عن عالمنا يوم أمس السبت، عن عالمنا في مفاجأة كبيرة للجماهير التي لم تسمع عن النجمة الجميلة منذ فترة طويلة، لغيابها عن الأضواء والشهرة لأسباب غير معروفة.

رحيل جالا فهمى

وشاركت جالا فهمى التي رحلت عن عالمنا بعمر الـ59 عاما في العديد من الأعمال الكبيرة التي خلدت اسمها في تاريخ الفن المصري والعربي، والتي تنوعت بين أعمال سينمائية ودرامية.

جمال جالا فهمى

اتسمت الراحلة جالا فهمى بالرقة والجمال، إضافة إلى خفة دمها وجمال إطلالتها، التي جعلت الجمهور يتابعها بكل شغف رغم قلة أعمالها، لتسود حالة من الحزن بالوسط الفني عقب رحيلها.

وترصد بوابة الفجر معلومات مهمة عن الراحلة جالا فهمى في السطور التالية:

نشأة وميلاد

وُلدت الفناة جالا أشرف فهمي الشهيرة بـ "جالا فهمي" في السادس من نوفمبر من عام 1962، بمدينة القاهرة، ولعائلة فنية، حيث أنها ابنة المخرج الكبير أشرف فهمي.

دراسة جالا فهمى

التحقت جالا فهمى بكلية اآداب ودرست بها وتخرجت فيها من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون إلى جانب ممارستها التمثيل.

حياة جالا فهمى

بدأت جالا فهمى حياتها الفنية فى سن مبكرة، حيث كانت لا تزال فى الـ12 من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح فى مجموعة الأفلام التى قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

زواج جالا فهمى

وتزوجت الراحلة جالا فهمى من الموسيقار الكبير عمر خيرت، وأنجبت منه ابنها الوحيد "عمر"، والتي اختارت اسمه من كثرة حبها للموسيقار عمر خيرت كما صرح الأخير في أحد اللقاءات التليفزيونية.

جالا فهمى في مدريد

عاشت جالا فهمى في النصف الأول من حياتها بمدينة "سانتاجو "الواقعة في دولة تشيلي، ثم في مدريد بإسبانيا لتعيش مع أسرتها هناك، ما أكسبها اللغة الإسبانية وأصبحت تحدث وكأنها إسبانية المنشأ.

اللغات التي تتحدثها جالا فهمى

وتتحدث جالا فهمى الفرنسية حيث أن والدتها خريجة آداب قسم فرنسى، لذا احتلت فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، كما أن جدتها خريجة مدارس فرنسية ولم تكن تتحدث فى البيت إلا بالفرنسية.

ثقافة جالا فهمى

تنوعت ثقافة الفنانة الراحلة جالا فهمى بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية ما ساعدها في المجال الفني والحياة الاجتماعية، فى التعريف وفى محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضًا عن طريق المهرجانات التى تحضرها.

أعمال جالا فهمى السينمائية

قدمت جالا فهمى العديد من الأعمال على رأسها "طأطأ وريكا وكاظم بيه" مع الفنان الكبير كمال الشناوي والمبدع نجاح الموجي إلى جانب أول مرة تحب ياقلبى، جالا جالا، كلام الليل، وبنات فى ورطة، الحب فى طابا، إعدام قاضى، وقبضة الهلالى، وكيد العوالم، وغيرها من الأعمال المميزة.

مسلسلات قدمتها جالا فهمى

وتوجد مكتبة درامية مميزة للفنانة الراحلة جالا فهمى على رأسها ليالى الحلمية، أحد أه الأعمال الدرامية المقدمة على الشاشات العربية والمصرية، حيث شاركت فيه كبار نجوم الفن المصري والعربي، والوسية.