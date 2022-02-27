موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول فى نهائى كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مباراة يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في كل أرجاء العالم، حيث يضم الفريقان مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم على الساحة العالمية في تلك الآونة، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح وماني نجم السنغال ولوكاكو نجم "البلوز".

تشيلسي ضد ليفربول

وتعتبر مباراة تشيلسي ضد ليفربول من أقوى المباريات على الساحة العالمية، نظرا لتاريخ الفريقين الكبير، والنجوم التي تلعب في صفوفهما، ما يجعلها مواجهة نارية ومذات إثارة وقوة ومتعة.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول

وتنطلق مباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام السادسة وانصف بوقيت القاهرة، الـ7:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ8:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري، عن إذاعة مباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم عبر فضائياتها bein sport 1 premium.

تردد قناة تردد قناة bein sport 1 premium الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول

التردد 11013

استقطاب أفقي

الترميز 27500

تصحيح الخطأ 2/3

أهداف كلوب في مواجهة تشيلسي ضد ليفربول

ويسعى المدير الفني الألماني لـ "الريدز" في مباراة تشيلسي ضد ليفربول الليلة إلى حصد اللقب التاسع للفريق في تاريخه، والانفراد بصدارة أكثر الأندية الإنجليزية فوزًا باللقب، حيث إنه يتساوي مع مانشستر سيتي في الأكثر تتويجا، قبل لقاء الليلة.