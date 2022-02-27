القاهرة 11 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة غدا في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد الموافق الـ27 من فبراير 2022، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة غدا

وتوقعت الهيئة أن درجات الحرارة غدا الاثنين تشهد ارتفاعا طفيفا ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة تكون معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة والشبورة

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة غدا ستشهد شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الموقعة غدا

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجات.

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة.

سانت كاترين العظمى 21 درجات والصغرى 03.