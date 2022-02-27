موعد وأماكن انقطاع المياه بالمنصورة.. غدا

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن قطع المياه ببعض المناطق بمدينة المنصورة غدا الاثنين الموافق 28 فبراير الجاري من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا لتنفيذ أعمال ربط خطوط مياه بشارع عبد السلام عارف.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والذى يفيد بقيام الشركة بأعمال ربط خط 12وخط 8 بوصه وذلك بشارع عبد السلام عارف بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة..

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع عبد السلام عارف وشارع سامية الجمل وشارع الترعة ومنطقة المجزر الآلي وحي الأشجار ومنطقة سندوب بالكامل.

ووجه مختار، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة للتنسيق مع مسئولى الشركة بسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. وأكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الفنية والهندسية الواجبة فى الاعمال التى يتم اجراؤها بخطوط المياه المشار إليها..

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه وأيضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، نطاق مناطق العمل بضرورة اتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.