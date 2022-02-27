الأنبا إسحق يتمم سيامة كهنة جدد بايبارشية طما

الأحد 27/فبراير/2022 - 02:46 م 2/27/2022 2:46:40 PM

ترأس نيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبو فام الجندي الأوسيمي بطما.

وخلال الصلاة تمم سيامة ستة آباء كهنة جدد وهم:الشماس أمجد ظريف باسم القس أبسخيرون للخدمة بكنيسة الشهيد أبسخيرون القليني بساحل طما والشماس ريمون لطفي باسم القس ديسقوروس للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو والشماس مينا مختار باسم القس مرقوريوس للخدمة بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ومار مينا في طما والشماس مينا ماهر باسم القس إسطفانوس للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة الصباغ والشماس فام متى باسم القس يوساب للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا توماس السائح في قرية سليم والشماس مايكل ناجي باسم القس زيوس للخدمة بكنيسة القديس الأنبا صموئيل المعترف في طما.

كما رسم نيافته سبعة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية وهم:القمص أندراوس فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية الحديقة والقمص إرميا شوقي كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية الحديقة والقمص بيمن جرجس كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحري والقمص باجوش زاخر كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد باجوش بقرية سلامون والقمص تيموثاوس بخيت كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الهيشة والقمص موسي كرم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو والقمص أبادير عبد الملاك كاهن كنيسة الشهيد أبادير وإيرائي أخته بقرية مشطا.