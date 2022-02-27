بدأ أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

نجم الأهلي يبدأ الجري حول الملعب



وأدى أيمن أشرف جلسة تدريبات بدنية في «الجيم»، ثم خاض بعدها فقرات بدنية وتدريبات الجري حول الملعب وذلك في ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام الركبة.



وقام لاعبو الفريق بأداء تدريبات بدنية مكثفة مع بداية فقرات المران تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.



فيما اكتفى اللاعبون الذين خاضوا لقاء صن داونز أمس في دوري أبطال إفريقيا بأداء مران استشفائي ضمن فقرات المران الجماعي تجنبا للإجهاد.



واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك دون الحصول على راحة بعد مواجهة صن داونز أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو التي تقام في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

