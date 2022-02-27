رغم حيلة تعديل فترة احتساب القوائم المالية..أرباح بنك تنمية الصادرات تنخفض ١٤%

تراجعت أرباح بنك تنمية الصادرات فى القوائم المستقلة بنهاية ديسمير 2021 بنسبة 14% ، وفي القوائم المالية المجمعة رغم تعديل احتساب فترة القوائم المالية والفترة المقارنة لمحولة اخفاء اي هبوط في الارباح.

واستخدم بنك تنمية الصادرات حيلة ذكية للتهرب من مقارنة أرباحه المجمعة هذا العام على اساس سنوي، حتى لا تظهر أي تراجعات او خسائر فيها.

وقال البنك فى افصاح للبورصة، إن جمعيته العامة وافقت بتاريخ 28 فبراير 2021 على تعديل المادة رقم ٤٨ لتبدأ السنة الميلادية لاحتساب القوائم المالية المجمعة في أول من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام، على ان تكون الفترة من أول يوليو 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021 لمدة 18 شهرا فترة انتقالية لإعداد القوائم المالية للعام المالي 2021، مقارنة بآخر أرقام المقارنة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 مدتها 12 شهرا.

ولم يوضح البنك أسباب اختيار فترة انتقالية لمدة 18 شهر أو أسباب اختيار الفترة المقارنة 12 شهر فقط وليست مساوية لمدة الفترة الانتقالية، قائلا" إن تلك الخطوة جعلت ارقام المقارنة بالقوائم المالية غير قابلة للمقارنة على وجه الإطلاق. "

وبهذه الحيلة تهرب البنك من احتمال عقد اي مقارنة بين الأرباح المجمعة المحققة خلال العام ومقارنتها مع نفس الفترة الماضية لعدم تساوي عدد شهور الفترتين، حيث إن تلك المقارنات هي التي تظهر مدى التطور في نتائج أعماله وهل حقق ارباح ام خسائر.



وبالرغم من هذا أظهرت القوائم المالية المجمعة ان صافي ارباح البنك المحققة خلال 18 شهر من يوليو 2020إلى ديسمبر 2021 بلغت 1.035 مليار جنيه، ولم تتجاوز حتي قيمة أرباح المدة المقارنة الاقل من حيث عدد الشهور، والتي سجل خلالها ربح 1.103 مليار جنيه.

وعلي صعيد ارباح المستقله للبنك، حقق صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2021بقيمة 896.7 مليون جنيه، بنسبة تراجع 14.2% عن الأرباح محققة بنهاية يونيو 2020 البالغة مليار جنيه.

ولم يوضح البنك اسباب التراجع في ارباح القوائم المالية المستقلة.

كما اظهرت القوائم المالية المستقلة، تراجع نصيب السهم من الارباح بنهاية ديسمبر ٢٠٢١ بنسبة 26% ليصل إلى 2.3جنيه للسهم مقارنة 3.22جنيه للسهم في نهاية يونيو ٢٠٢٠.

