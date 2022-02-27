حبس عاطل وصديقته خطفا شابين صينيين لسرقتهما بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد الشناوي مدير النيابة وسكرتارية ياسر أبو تريكه حبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بخطف شابين صينيين لسرقتهما وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام شخص انتحل صفة ضابط شرطة وبرفقته فتاة يستقلان سيارة بمنطقة الشاطبي وخطفا شابين صينيي الجنسية مقيمين في القاهرة لسرقتهما بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات، المتهم الأول عاطل مفصول سابقا من الشرطة، من إحدى المحافظات وفتاة صينية، ويستخدمان السيارة رقم (س أ ل 262).

وتبين قيام الفتاة باستدراج كل من "ينج كين" و"ميشو لانج" مقيمين بمحافظة القاهرة عبر التواصل خلال موقع إباحي وطلبت منهما الحضور إلى الإسكندرية للقاء عند إحدى محطات الوقود بشارع بورسعيد بمنطقة الشاطبي إلا أنهما تفاجئا بشخص يترجل من السيارة منتحلا صفة ضابط شرطة وتم خطفهما إلى الطريق الدولي الساحلي بجوار أحد المطاعم الشهيرة واستولى منهما على 4 هواتف محمولة ومبلغ مالي عملات أجنبية تقدر بـ450 ألف جنيه مصري وتركهما وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات من فريق البحث تمكن من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة وحُرر محضر بقسم شرطة باب شرقي والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات التي أصدرت قرارها المتقدم.