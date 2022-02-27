تسليم 200 رأس ماشية على صغار المربيين من السلالات عالية الإنتاجية للحوم والالبان



في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الإنتاج الحيواني قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والاستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى.



اليوم بتسليم أول دفعة من العجلات العشار المحسنة "سمنتال" ثنائية الغرض " البان – لحوم " على صغار المربين من الأسر الأولى بالرعاية وذلك في إطار مشروع قومي تتبناه الدولة لتحسين سلالات الابقار بهدف زيادة انتاجيتها من الالبان واللحوم والوصول بالتدريج إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من خلال التوسع في تربية السلالات الجيدة.



ومن ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تكليفات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الثروة الحيوانية والاهتمام بالسلالات ذات الإنتاجية العالية وبتعزيز تلك الجهود لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم، بالإضافة إلى المساهمة في دعم إنتاج الألبان للسوق المحلية وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.



وأضاف "القصير" أنه تم توزيع 200 رأس من العجلات العشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية للحوم والالبان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبتمويل ميسر بفائدة 5% من البنك الزراعي ويمثل ذلك نموذجا للتعاون البناء بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجهاز المصرفي.



وأضاف القصير أن هناك توجه بالتوسع فى هذا المشروع الكبير تكاملا مع مشروع "حياه كريمة" الذي أطلقه فخامة الرئيس السيسي بما يسهم فى رفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين في الريف المصري وتوفير فرص عمل وتماشيا مع الاجراءات التى تتخذها الدولة لتنويع مصادر الدخل لهذه الفئات باعتبار أن ذلك هدف تسعى وزاره الزراعة إلى تحقيقه.



‏" القصير" ‏وجه هيئة الخدمات البيطرية والمعاهد المتخصصة وصندوق التامين على الماشية بتقديم كل أوجه الدعم لهؤلاء المربين من رعاية ومتابعة بيطرية أو تأمين على الروؤس بما يحافظ على ثروتهم لضمان استمرارية تدفق الدخل لهم.



من جانبه نقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تحيات وشكر أهالي المحافظة للقيادة السياسية والحكومة علي اهتمامهم بالبحيرة وأشار إلى أن هناك تعاون كبير مع وزارة الزراعة نظرا لان البحيرة فيها أكبر مساحة للرقعة الزراعية نحو 1،8 مليون فدان كما أنه يوجد على أرضها مشروعات عملاقة في الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.



موضحًا أن الدولة تعمل علي الأرض بكل جهد بكافة مؤسساتها، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.



وأوضح أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة سيتم تنفيذها في٦ مراكز، حيث أن٥٠ ٪ من المحافظة شملتها المبادرة.



ومن جانبه أعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ أحد أهم مشروع الامن الغذائي والتى تهدف إلى تقليل الفجوة بين ما ينتج محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج، بالاضافة إلى توفير فرص عمل لصغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين من خلال الاستفادة من المشروع بتسليمهم عدد من روؤس الماشية من عجلات السمنتال العشار لتربيتها وبيع إنتاجها بما يوفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الاساسي للمؤسسة وهو تنمية الانسان وجعله قادر على العمل وتنمية البيئة التى يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد.



وأضاف الدكتور على جمعة، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ ما يزيد عن 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال من المربين وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بإتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة تحت إشراف فريق متخصص من المؤسسة لتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه المربين الصغار أثناء دورة المشروع.

وأكد على اهمية التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل علي إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة الناس.



من جانبه أكد الأستاذ علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى حرص البنك على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال تمويل كافة مشروعات الإنتاج الحيواني ودعم صغار المزراعين والمربين بما يسهم في خلق فرص للشباب والخريجين لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن البنك يمتلك العديد من برامج تمويل الثروة الحيوانية سواء للتسمين أو الحلابات بفائدة 5 % وفقا للمبادرات التي تطلقها الدولة لدعم صغار المربين لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الانتاج الحيواني.



وأشاد فاروق بالتعاون الوثيق بين البنك ووزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير لإنجاح مشروع توزيع العجلات العشار وتحقيق أقصى إستفادة منه نظرا لأن المشروع يستهدف دعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية بتوفير مصدر دخل يسهم في تحسين مستوى معيشتهم تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفي الوقت نفسه يستهدف المشروع زيادة الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان وتنمية الثروة الحيوانية.



وأشار أن البنك الزراعي المصري له تجربة رائدة مع وزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير من خلال تمويل مشروع رفع كفاءة 6 مزارع لتسمين الماشية في محافظات دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية وفرت 300 فرصة عمل للشباب بتمويل من البنك الزراعي فيما قدمت مؤسسة مصر الخير الدعم الفنى وتسويق الإنتاج.



حضر مراسم التوزيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة والبنك الزراعي ومؤسسة مصر الخير.