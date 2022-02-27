المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقع اتفاقية تعاون لتمويل رسوم المشاركة في أنشطتها المختلفة

وقع الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ورانيا جعفر المدير التنفيذي لتطبيق أدفا ADVA، اليوم اتفاقية تعاون مشترك في مجال التمويل تهدف لتوفير فرص تقسيط رسوم المشاركة في أنشطة المنظمة المختلفة، بما يسهم في تنمية وتطوير أداء المؤسسات العربية والموارد البشرية، وتم توقيع الاتفاقية بمقر المنظمة بالقاهرة.



ويأتي توقيع تلك الاتفاقية لرغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في إتاحة الفرصة للأفراد بشكل فردي في المشاركة في أنشطة المنظمة المختلفة، والحصول على الدورات التدريبية والشهادات التي تتيحها المنظمة، بعد أن كان التعامل قاصرًا فقط على المؤسسات والهيئات والحكومات، ومن هنا كانت فكرة البحث عن جهات تتيح التمويل اللازم لمثل تلك الأنشطة، وفي ذات الوقت الذي تتيح فيه أدفا لعملائها الفرصة للحصول على تمويل للخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والتأمين،.. الخ، بأسعار فائدة مميزة وإجراءات ميسرة لا تتعدى 48 ساعة، من لحظة التقدم للحصول على التمويل وحتى الحصول على الموافقة، وتمتد تلك الفرصة للعملاء الذين لا يستطيعون الوصول للخدمات المصرفية، ويمكن للعملاء سداد تلك التمويلات على 12 شهر، بسعر فائدة تنافسي مميز.



ومن جانبه أعرب الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية عن سعادته بتلك الاتفاقية والتي ستوفر فرصة كبيرة للراغبين في المشاركة والاستفادة من أنشطة المنظمة المختلفة، فهي ستسهم في تقليل الأعباء عنهم، وهو ما سيساعد المنظمة في تحقيق أهدافها التنموية.



وعلى ذات الصعيد قالت رانيا جعفر المؤسس والرئيس التنفيذي لأدفا "ADVA": "سعداء بتعاوننا مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهو ما يتماشى مع أهداف الشركة لتقديم مزيد من التسهيلات لعملائنا، فنحن أول من يقدم تقسيط للخدمات في مصر، ونركز على الخدمات ذات الأهمية الخاصة والتي تسهم في تحسين جودة الحياة مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والتأمين، ويمكن للعملاء اختيار مقدم الخدمة التعليمية سواء من هؤلاء المشاركين معنا أو أي جهة تعليمية يختارها."



وجدير بالذكر أن الاتفاقية تتضمن التعاون في تقسيط الخدمات، والأنشطة والفعاليات، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، والبرامج التدريبية المالية والإدارية، والدبلومات الدولية المهنية، وبرامج تكنولوجيا المعلومات، وبرامج إدارة المشروعات، وبرامج المكتبات والمعلومات، والبرامج التعاقدية التي تقدمها المنظمة داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموجهة للمصريين سواء كانت منظمات أو أفراد عبر خدمات تمويلية متعددة بواسطة تطبيق الكتروني يساعد على إتاحة الفرص للمؤسسات والأفراد الحصول على تمويل مشاركتهم في أنشطة المنظمة المختلفة، فالشركة تستهدف تقديم البرامج التمويلية للخدمات الضرورية لتحسين جودة الحياة.