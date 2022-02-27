موانئ البحر الأحمر تتداول 1515 طن بضائع عامة ومتنوعة و419 شاحنة



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1515 طن بضائع عامة ومتنوعة و491 شاحنة و71 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان صادر اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادرات شملت تداول 604 طن بضائع عامة ومتنوعة، و224 شاحنة و10 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 911 طن بضائع عامة ومتنوعة 267 شاحنة و61 ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 106 شاحنات و50 سيارة ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 95 شاحنة و8 ملاكي وتم مغادرة السفينة "دليلة" بحمولة 97 شاحنة و9 سيارات ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 100 شاحنة، كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" والسفينة "عمان"، حيث تم استقبال 66 شاحنة بحمولة 487 طن بضائع عامة و424 طن بضائع متنوعة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 27 شاحنة بحمولة 604 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.