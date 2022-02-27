موانئ بورسعيد تتداول 21 سفينة وتشحن 6050 طن صودا ك أو ية

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى شحن 6050 طن صودا ك أو ية بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، فيما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة البضائع العامة (OWL 6 )، لشحن 6050 طن صودا ك أو ية من الميناء.

وأشارت إلى أنه غادر ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.