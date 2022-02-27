مصرع طالب إعدادية إثر تسرب غاز أثناء الاستحمام بالدقهلية

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جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية
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لقى طالب بالصف الأول الإعدادى مصرعه، فى قرية كفر المندرة التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، حيث اختنق بعد تسرب غاز من السخان أثناء استحمامه.

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تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزي بوصول "شعبان.م.م" ۱۲ سنة طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم طرف أسرته، بقرية " كفر المندرة " دائرة المركز جثة هامدة إثر الاختناق.

وبانتقال الضباط وسؤال والده "محمد.م.ال" ٣٦ سنة تاجر خردة، ومقيم بذات القرية، قرر حال استحمام نجله بحمام المنزل حدث تسريب من سخان الغاز والموصل بإسطوانة غاز، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بالكشف الطبي الظاهري تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة استنشاق غاز، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

جثة هامدة مدير أمن الدقهلية محافظة الدقهلية تقرير مفتش الصحة مركز أجا الدقهليه

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