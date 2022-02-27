جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والهدافين

يحتل فريق اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد انتهاء مباريات أمس السبت في الجولة 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021-2022.

الاتحاد في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 7 نقاط مع النصر صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

جدول ترتيب الدورى السعودى:

1- الاتحاد – برصيد 51 نقطة.

2- النصر- برصيد 44 نقطة.

3- الشباب- برصيد 40 نقطة.

4- الهلال- برصيد 37 نقطة.

5- ضمك- برصيد 36 نقطة.

6- أبها- برصيد 28 نقطة.

7- الفيحاء- برصيد 27 نقطة.

8- الرائد-برصيد 26 نقطة.

9- الأهليب -رصيد 25 نقطة.

10- الطائي – برصيد 25 نقاط.

11- الفتح-برصيد 24 نقطة.

12- التعاون -برصيد 22 نقطة.

13- الفيصلي- برصيد 21 نقطة.

14- الاتفاق-برصيد 20 نقطة.

15- الباطنب -رصيد 19 نقطة.

16- الحزم- برصيد 14 نقطة.

جدول ترتيب الهدافين:

1- أندرسون تاليسكا لاعب نادى النصر برصيد 14 هدفًا.

1- أوديون إيغالو لاعب نادى الهلال برصيد 14 هدفًا.

1- رومارينيو لاعب الاتحاد برصيد 14 هدفًا.

2- ليندر تاومبا لاعب التعاون 13 هدفًا.

3- عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد برصيد 11 هدفًا.

3- كريم البركاوي لاعب الرائد برصيد 11 هدفًا.

4- إيميليو زيلايا لاعب ضمك برصيد 10 أهداف.

5- موسى ماريغا لاعب الهلال برصيد 9 أهداف.

5- فينسنت أبو بكر لاعب نادى النصر برصيد 9 أهداف.

6- كارلوس جونيور لاعب نادى الشباب برصيد 8 أهداف.

