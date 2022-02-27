مباحثات اقتصادية أردنية سعودية لزيادة المبادلات وإزالة الصعوبات

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، ووزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في الرياض، اليوم الأحد، آليات تعزيز التجارة البينية بين البلدين وإزالة الصعوبات التي تواجهها وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من المجالات المتاحة.



ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، بحث الوزيران التحضيرات الخاصة بعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي ستنعقد في دروتها السابعة عشرة قريبا وسيكون على أجندتها العديد من الموضوعات التي تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بشكل عام.



وأكد الشمالي، خلال اللقاء، متانة العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، والتي تشهد تقدما بشكل مستمر بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسعيهما لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة. وأشار، بحضور السفير الأردني لدى الرياض علي الكايد ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير والمستشار الاقتصادي الأردني في الرياض الدكتور عيسى الضمور، إلى الاهتمام المشترك من قبل حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن والسعودية.



وشكر الشمالي المملكة العربية السعودية على وقوفها إلى جانب الأردن وأطر الدعم المختلفة التي كان لها الأثر البالغ في إنجاز مشروعات تنموية واستراتيجية ذات أولوية في عدد من القطاعات.

ووجه الشمالي الدعوة لنظيره وزير التجارة السعودية لزيارة الأردن، برفقة وفد من القطاع الخاص السعودي، لمواصلة البحث في تسريع إجراءات الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية.



يشار أن الشمالي يرأس حاليا وفدا اقتصاديا أردنيا يمثل قطاعات صناعية مختلفة بدأ أمس السبت زيارة إلى المملكة العربية السعودية وتشمل جولة الوفد مدن: الرياض والدمام وجدة ومكة، في إطار مساعي البلدين للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي.