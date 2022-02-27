ألسن الأقصر تعقد مؤتمرها العلمي السنوي الأول (صور)

عقدت كلية الألسن، التابعة لجامعة الأقصر، مؤتمرها العلمي السنوي الأول، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود النوبي، رئيس المؤتمر، والأستاذة الدكتورة ليلة يوسف والدكتور صلاح عبد المحسن، مقررا المؤتمر، وجمال السيد أمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم، وعدد من طلاب الكلية.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه الوقوف دقيقة حداد على روح عميد الكلية الراحل الأستاذ الدكتور ربيع سلامة.

وتخلل المؤتمر فقرة إنشاد ديني للطالب سامي عبد ربه، وعرض فيلم تضمن تاريخ نشأة الكلية وأنشطتها، إلى جانب عرض فيديو تذكاري للدكتور ربيع سلامة وجهوده بالكلية، ثم استعراض مشرفي الأقسام، أنشطة وإنجازات كل قسم من الأقسام السبعة بالكلية.

أشاد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، بجهود القائمين على الكلية للارتقاء بالخدمة التعليمية والتي تأتي استكمالًا لمسيرة الراحل الأستاذ الدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية، في دعم أنشطة الكلية، معلنًا اطلاق اسم الأكاديمي الراحل على قاعة المؤتمرات بالكلية تخليدًا لذكراه العطرة، وتكريما لمسيرته المهنية في إثراء العملية التعليمية.

ونوه رئيس الجامعة خلال كلمته بالمؤتمر إلى تكريم طلاب الكلية من المتميزين الذين حققوا مراكز متقدمة بمختلف المسابقات التي شاركوا فيها، بالتزامن مع احتفال الجامعة بعيد العلم، والمقرر خلاله تكريم الأساتذة المساهمين بنشر أبحاث وكتب علمية، مشيدًا باجتهاد طلاب الكلية وسعيهم الملحوظ في تحسين مستواهم اللغوي فضلًا عن مشاركاتهم الفعالة بكافة الأنشطة داخل الجامعة وبنطاق المحافظة وخارجها.



كما أشاد الأستاذ الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة، بنجاح الكلية في تنظيم اول مؤتمر لها مؤكدًا أن كلية الألسن إحدى الكليات المتميزة بالجامعة وتحظى باهتمام ودعم كبير من جانب رئيس الجامعة.



من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور محمود النوبي رئيس المؤتمر، ووكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث، أن هدف المؤتمر هو التقاء الأفكار وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بالأبحاث ومد جسر التواصل الثقافي والعلمي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مقترحًا عقد مناقشة سيمينار كل شهر للاستفادة وتبادل الخبرات.

ووجه رئيس المؤتمر جزيل الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية وكافة الأنشطة والمسابقات والندوات بالكلية.

فيما أشارت الدكتورة ليلة يوسف مقرر المؤتمر ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم افتتاح الكلية في عام 2015، بعدد 73 طالبًا وطالبة، واليوم وصل عدد طلاب الكلية نحو 571 طالبا وطالبة مؤكدة أن هذا يدل على نجاح الكلية بأقسامها، موجهة الشكر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والخبراء الأجانب بالكلية.

كما استعرض الأستاذ الدكتور صلاح عبد المحسن مقرر المؤتمر، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنجازات قطاع خدمة المجتمع بالكلية من بينها أنشطة مركز الألسن للغات والترجمة، وتنظيم الندوات التثقيفية والدينية بالتعاون مع إدارة وعظ الاقصر، ومشاركة الطلاب في احتفال إعادة إحياء طريق الكباش.

وفي ختام المؤتمر، سلم رئيس الجامعة شهادات مشرفي الأقسام، ولجنة تنظيم المؤتمر، كما تم تسليم شهادات الباحثين بكل قسم.

يشار إلى أن كلية الألسن بالأقصر تضم أقسام: " اللغة العربية، الفرنسية، الانجليزية، الإيطالية، الألمانية، الروسية، الصينية، الإسبانية.

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