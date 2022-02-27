جو معتدل.. حالة الطقس غدا الإثنين 28-2-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس غدا الإثنين، على كافة أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ودافئًا على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها منذ قليل، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الغربية والشرقية، ووسط سيناء، بالإضافة إلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يسود طقس غائم معظم ساعات النهار، وتقل فترات سطوع الشمس، بينما يكون الطقس مشمسًا خلال ساعات النهار على شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار ظهور الشبورة المائية على الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، ووسط سيناء، والقاهرة الكبري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

حالة الطقس غدا 

ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، غدًا، كالتالي:

القاهرة 22- 11

الإسكندرية 21- 11

وادي النطرون 20- 11

طنطا 20- 11

شبين الكوم 21 - 11

دمنهور 20- 12

بلطيم 19- 11

مطروح 19- 10

السلوم 18- 10

سيوة 22- 08

بورسعيد 20- 11

دمياط 20- 11

الزقازيق 22- 11

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 22- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 21- 12

نخل 21-04

نويبع 23-15

طابا 22- 11

كاترين 12- 03

الطور 23-10

شرم الشيخ 25-13

الغردقة 24- 14

مرسى علم 25- 13

الفيوم 23- 09

بني سويف 22-08

المنيا 23-07

أسيوط 23- 07

سوهاج 24 -08

قنا 25- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 28- 10

إدفو 29-11

أبو سمبل 29-11

الوادي الجديد 28- 06

شلاتين 26- 12

أبو رماد 24- 13

حلايب 26- 14

رأس حدربة 26- 14

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