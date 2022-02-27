جناح النمسا في إكسبو دبي يطرح ابتكارات جديدة بمجالات الأمن الرقمي وتكنولوجيا المياه والزراعة

أكدت مارجريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد النمساوية أن جناح بلادها المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي يركز خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2022 على طرح الابتكارات الخاصة بموضوعات الأمن الرقمي وتكنولوجيا المياه والزراعة والصحة وعلوم الحياة.

وكشفت شرامبوك في تصريحات لها أن جناح النمسا يسلط الضوء على الاختراعات النمساوية في عدة مجالات جديدة بعدما ركز منذ افتتاح المعرض وحتى ديسمبر الماضي على ابتكارات تكنولوجيا المدن الذكية والاقتصاد الدائري والتنقل والابتكارات الرقمية.. وقالت إن شركات النمسا في إكسبو تعرض ابتكارات رقمية جديدة لمواجهة التحديات العالمية بحلول مبتكرة.

من جانبها أكدت ماريانا كونيل نائبة أمين عام غرفة التجارة النمساوية الاتحادية أهمية تقدم تكنولوجيا الرقمنة وتقنياتها بالنسبة للاقتصاد والناس من نواح عديدة.. وأوضحت أن جناح النمسا في إكسبو دبي يعرض 51 ابتكارا من شأنها الإسهام في تقديم حلول عالية التقنية تساعد على تغيير العالم إلى الأفضل.