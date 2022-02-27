"غرفة الشارقة" تستعرض مع وفد مقدوني الفرص الاستثمارية في الزراعة والسياحة والصحة والثروة الحيوانية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رفيع المستوى من جمهورية مقدونيا سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ومقدونيا واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات الزراعة والسياحة والصحة والثروة الحيوانية إلى جانب العمل على تبادل الوفود التجارية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد مؤخرا في المكتب التمثيلي للغرفة في إكسبو 2020 دبي بين سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومعالي فاتمير بيتيكجي نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في شمال مقدونيا وعدد من ممثلي غرف التجارة والصناعة في مقدونيا بحضور جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واستعرض سعادة عبدالله سلطان العويس أمام الوفد المقدوني البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة..لافتا إلى أن الشارقة بالمزايا التي توفرها كبيئة أعمال محفزة على التطور وبنية تحتية حديثة وفرص استثمارية متنوعة تضمن نجاح العلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة الشركات المقدونية الراغبة في دخول سوق المنطقة وتحقيق النمو والنجاح..مؤكدا التزام الغرفة بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم ومشيرا إلى أن مجالات العمل الثنائي بين البلدين الصديقين متنوعة جدا في العديد من القطاعات المختلفة للارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستويات أفضل خاصة في قطاع الأمن الغذائي نظرا لما تتمتع به مقدونيا من مقومات زراعية ووفرة في المياه إلى جانب ما تتميز به إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموما في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني في الدولة.

من جانبه أكد معالي فاتمير بيتيكجي أن دولة الإمارات تتمتع بأحد أسرع الاقتصادات نموا معربا عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بالإضافة إلى إقامة شراكات استثمارية في مجالات وقطاعات مختلفة في الشارقة على وجه الخصوص في قطاعات مثل السياحة والتمويل والتجارة والزراعة..لافتا إلى أن مقدونيا تتمتع بالتجارة الزراعية والصناعات الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والنسيج والملابس وإلى وجود رغبة بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون الإقتصادي والتجاري بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين.

واستعرض عدد من ممثلي الغرف التجارية المقدونية مجالات التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ومقدونيا خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل نحو 90 بالمائة من الاقتصاد المقدوني ويسهم في صادرات البلاد بنحو 360 مليون دولا أمريكي مبينين أن مقدونيا تشهد نهضة استثنائية في قطاعات الصناعات الثقيلة والمتجددة وهناك مجالات للتعاون واسعة في القطاع الصناعي مع الشارقة كونها تحتل مكانة متقدمة في هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة والعالم.

وفي ختام اللقاء وجه رئيس غرفة الشارقة الدعوة للمستثمرين والشركات المقدونية لتعزيز وجودهم في أسواق الشارقة ذلك من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل السياحة والتعليم والثقافة إلى جانب المشاركة في المعارض التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة التابع للغرفة وعلى رأسها معرض ستيل فاب والشرق الأوسط للساعات والمجوهرات وغيرها من الأحداث المتخصصة التي تشهدها الشارقة.