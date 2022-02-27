"حرة الحمرية" تطلع طلاب المعهد الهندي للتجارة الخارجية على خدماتها

اطلعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة خلال زيارة قام بها وفد من طلبة المعهد الهندي للتجارة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الهندية والمصنف ضمن أفضل 10 معاهد على مستوى الهند مؤخرا على الخدمات والتسهيلات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها وعلى المزايا التي تتيحها بما يتعلق بتأسيس الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كان في استقبال الوفد علي سعيد الجروان نائب المدير التجاري بهيئة المنطقة الحرة بالحمرية حيث اطلع الطلبة على مرافق الهيئة بعد ذلك تم تقديم عرض توضيحي سُلط الضوء من خلاله على رحلة النجاح التي حققتها حرة الحمرية منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم وقطاعات الأعمال المتنوعة التي تعمل داخل المنطقة بالإضافة إلى أهم عوامل الجذب التي تميز حرة الحمرية عن غيرها من المناطق الحرة بفضل الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب وشبكة مواصلاتها البرية والبحرية والجوية الواسعة، إضافة إلى التسهيلات المقدمة من المنطقة الحرة في إصدار التراخيص المختلفة بكل يسر والخدمات الإدارية والفنية واللوجستية التي تضمن سهولة مزاولة الأعمال والمنصات الذكية والخدمات الرقمية التي تجعل من حرة الحمرية واحدة من أكثر المناطق الحرة مرونة على مستوى العالم وأعقب ذلك فتح المجال للطلبة لطرح الأسئلة والاستفسارات والاستماع إلى الأجوبة التي أثرت المعرفة لديهم عن مزايا الاستثمار في المنطقة.

و رحب سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالوفد الطلابي لتكون حرة الحمرية بالشارقة محطة من محطات نجاحهم وتعزيز مسيرتهم الأكاديمية مشيرا إلى أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في نشر الثقافة بين صفوف الطلبة لاطلاعهم في وقت مبكر على الفرص الاستثمارية المستقبلية لهم وزرع ثقافة الاستثمار والتجارة لدى طلبة الجامعات الذين سيكونون هم قادة الاقتصاد في المستقبل.

ولفت المزروعي إلى أن هذه الزيارة تعد واحدة من أهم المؤسسات التعليمية الهندية للمنطقة الحرة بالحمرية واستكمالا لمشهد الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي يشهد اليوم حقبة تاريخية جديدة من التعاون المشترك عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخرا والتي تمثل علامة فارقة في سبيل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وترسي أساسا متينا وقويا لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن حرة الحمرية تعتزم مضاعفة تركيزها على استقطاب الاستثمارات الهندية خلال السنوات القادمة عن طريق توفير التسهيلات التي تساعد الشركات على التوسع في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي في العديد من القطاعات الواعدة.

وتأتي زيارة الوفد الطلابي الهندي للمنطقة الحرة بالحمرية في إطار منهج دبلوم الدراسات العليا التنفيذية في إدارة الأعمال الدولية في المعهد والذي يتضمن تنظيم زيارة للموانئ والمناطق الحرة المهمة على مستوى العالم بهدف صقل معرفتهم.