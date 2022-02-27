غرفة عجمان تستعرض إنجازاتها في مجال الابتكار

استعرضت غرفة تجارة وصناعة إنجازاتها في مجال الابتكار للعام 2021 وأهم الفعاليات المشاركة في شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2022" وذلك خلال "لقاء الابتكار" الذي نظمته وشهد تكريم الموظفين المبتكرين وأصحاب المقترحات البناءة.

حضر اللقاء في مقر عجمان X ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، ومديرو الإدارات وموظفو غرفة عجمان.

وأكد ناصر الظفري أن غرفة عجمان حريصة على تهيئة المناخ الداعم والمشجع على الابتكار بهدف تطوير بيئة العمل الداخلية ودعم مسيرة الغرفة في تقديم خدمات استباقية تمكن أصحاب الأعمال من تطوير أنشتطهم وتضع اقتصاد الإمارة في دائرة التنافسية المحلية والاقليمية والدولية وجذب المستثمرين..وأوضح أن جهود غرفة عجمان في مجال الابتكار تعكس توجهات الدولة في تعزيز ثقافة الابتكار إسلوب حياة ومنهجية عمل.

من جانبها استعرضت إيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان إنجازات الابتكار في الغرفة خلال العام 2021 ومنها مشروع تطوير قدرات الابتكار، وتطبيق خطة التدريب في مجال الابتكار بواقع ثماني دورات تدريبية لموظفيها وإطلاق تعهد الابتكار إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز شراكات الابتكار من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد ومذكرة تفاهم مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.